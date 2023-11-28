  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin en pahalı şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en pahalı şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en pahalı şehirleri belli oldu
Güncelleme:

TÜİK tarafından açıklanan listede Türkiye'nin en pahalı şehri şehirleri belli oldu. Sekiz ilin bulunduğu listede zirvede İstanbul var...

Türkiye'de son iki yıldır var olan ekonomik kriz, vatandaşları oldukça zor duruma düşürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son rakamlara bakıldığında Türkiye’nin en pahalı şehirleri belli oldu.

Ortaya çarpıcı sonuçlar çıkarken sekiz illik listede son şehir oldukça dikkat çekti.

İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI

TÜİK'in hazırlamış olduğu listeye göre yüzde 14,75 ile en pahalı şehir, herkesin beklediği gibi İstanbul oldu.

Türkiye'nin metropolünü sırasıyla yüzde 9,4 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara takip etti.

TÜİK verileri kapsamında en pahalı 8 şehirler şu şekilde:

İstanbul,
İzmir,
Ankara,
Kocaeli,
Sakarya,
Düzce,
Bolu,
Yalova.

Etiketler tüik Türkiye'nin en pahalı şehirleri en pahalı şehirler Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı; olay anı kamerada
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine zam
Beren Saat annesiyle pozunu paylaştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan dikkat çeken operasyon sinyali
O Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzeli... Son halini gören inanamadı
İstanbul'daki ''aç kurtlar'' Çekoslovak köpeği çıktı
Yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu
Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti
Türkiye'nin bir devi daha yabancılara satılıyor
Rize'de tsunami gibi görüntüler! Kabus anları kamerada