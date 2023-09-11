Türkiye’nin kredi notunu açıklayan Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesini değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesini değerlendirdi: Belirsizlikler azalsa da yüksek enflasyon devam ediyor.

Fitch'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, seçimler sonrası para politikasındaki değişimle belirsizlikler azalsa da yüksek enflasyonun devam ettiğine işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit etmesi ve not görünümünü 2 yıl sonra “negatif”ten “durağan”a çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Morales, Türkiye’nin para politikasındaki değişimin belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Politikanın öncekinden daha tutarlı olduğunu gördük. Bu iyileştirilmiş politika, rezervler üzerindeki baskıyı azalttı. Politika yönünün açık olarak gösterilmesiyle seçimlerden sonra belirsizlikte bir miktar azalma gördüğümüzü de belirtebilirim” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK VURGUSU

Erich Arispe Morales, Türkiye’nin olası not artırımları ve yeniden “yatırım yapılabilir” nota ulaşabilmek için ne gibi adımlar atması gerektiğine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

“Politika değişikliği nedeniyle kredi baskılarının hafiflediğini belirttik ancak makroekonomik ve dış finansal zorlukların önemini koruduğunu biliyoruz. Ağustos ayında yüzde 59 seviyesinde bir enflasyon söz konusu.

Cari açığın yüksek kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Uluslararası rezervlere bakacağız, bu alanda döviz kurunun daha serbest hareket edebilmesinin bir sonucu olarak bir iyileşme olduğunu kesinlikle not ediyoruz.”

Türkiye’nin yüksek finansman ihtiyaçları ve döviz rezerv seviyesi nedeniyle hassas bir pozisyonda olduğunu belirten Morales, “Bu bağlamda, ileriye dönük olarak bu politika yönünün korunacağından ve makroekonomik istikrar riskinde bir miktar azalma sağlayacağından daha emin olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonun düşürülmesi buna bir örnek olarak verilebilir” dedi.

POLİTİKA KORUNMASINDA YEREL SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

Morales, yerel seçimlere doğru giderken makroekonomik istikrar risklerinin ne derece azaltılabileceğinin, parasal politika istikametinin ne ölçüde korunabileceğinin kredi derecelendirme kuruluşu tarafından izleneceğini bildirdi.