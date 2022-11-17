Türkiye'ye 9 ayda gelen turist sayısı belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ocak-eylül döneminde turist sayısının 40 milyonu aştığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda şu ifadeleri kullandı:
"2022 yılı Ocak - Eylül döneminde turizm geliri 35 milyar doları aştı. 2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist, 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz. 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 40.25 milyon kişi. 2002-2022 yılları arasında 9.042 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı."
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