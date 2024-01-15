Türklere zam, Ruslara indirim üstüne indirim!

Tatil için Türkiye'yi tercih eden yabancı turistler arasında en büyük çoğunluğu oluşturan Rus turistlere indirim üstüne indirim kararı alındı...

Turizm sektörünün haber kaynağı turizm Haber Merkezi'nin haberine göre geçtiğimiz yıl Rus turistlerden gelen talebin düşmesi sonrası Türk otelciler ve tur operatörleri fiyatlandırma politikalarını gözden geçirmeye başlarken Rusya'da faailiyette olan bir tur operatörü tarafından yapılan açıklamada son yıllarda Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon talebinin pandemi öncesi dönemlere kıyasla azaldığı gerekçesi ile bu yıl Türkiye'de faaliyette olan oteller ve tur operatörlerinin güçlerini birleştirerek sezon başlamadan önce rezervasyon aşamasında en uygun teklifleri sunmaya karar verdikleri belirtildi.

2023 yılında belirlenen hedeflere ulaşılamaması sonucunda son derece başarısız geçirilen turizm sezonunun ardından otel fiyatlandırma politikasında revize yapıldığını belirten Rus tur operatörünün ticari müdürü Anna Tkachenko şu anda otelcilerden alınan sözleşeme fiyatlarının yüzde 10'dan yüzde 17'ye kadar gerilediğini söyledi.

Rus turistler için Türkiye'de bir tatilin ortalama maliyetini hesaplayan bir Rus tur operatörü 2023 senesinde turist başına ortalama 1.147 Euro olan tatil fiyatlarının 2024 yılı için 1.013 Euro olduğunu açıklarken kur farkının zaten geçen senin fiyatlarına göre en az yüzde eksi 12 olduğunu belirtti.

Türk ve Rus sektör temsilcileri fiyat politikasının Rusları yaz turları için daha aktif şekilde rezervasyon yapmaya teşvik ettiğini belirtirken Türkiye'de 2024 yılı yaz tatili döneminin Ruslar için yüzde 10-30 daha ucuz hale geldiği bildirildi.