Türkşeker 1685 işçi alımı yapacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in ülke genelinde 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100'üncü yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize, sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Başvuruların 14-17 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.
DHA
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