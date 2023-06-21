Uber, ''Geniş Taksi'' hizmetini başlattı

Uber, İstanbul'da ''Geniş Taksi'' hizmetine başladığını duyurdu. Kullanıcılar, uygulama üzerinden 8+1 yolcu kapasiteli taksi çağırabilecek.

Bugüne kadar İstanbul'da sarı, turkuaz ve siyah taksiler ile kullanıcılarına hizmet veren Uber, sarı-siyah geniş taksileri de hizmet kapsamına dahil ediyor. Uber Geniş Taksi, aileler ve arkadaş grupları için ideal, daha geniş oturma alanına sahip, özel ihtiyaç sahibi kişiler için kolay engelsiz biniş ve iniş imkanı sağlayan bir ürün seçeneği olacak.

“İSTANBULLULARA YENİ BİR ULAŞIM SEÇENEĞİ SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Hayata geçirdikleri yeni hizmetten büyük heyecan duyduklarını belirten Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Uber Geniş Taksi hizmetini başlatarak İstanbullulara yeni bir ulaşım seçeneği sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ürünümüz yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin düzenlemelerine göre minibüsten ve taksi dolmuşlardan taksiye dönüşerek faaliyet gösteren, ticari taksi plakası taşıyan ve 8+1 yolcu kapasiteli taksi kategorisinde çalışan sarı-siyah minivan araçlar tarafından sunulacak. Fiyatlandırma da yine UKOME tarafından belirlenen taksimetre fiyat tarifesine göre yapılacak" diye konuştu.

Uber'den edinilen bilgiye göre 2022 yılı boyunca 33 binin üzerinde taksi sürücüsü Uber'i kullandı. Yıl boyunca uygulama, 25 milyon kez araç çağırmak için kullanıldı. 9 şehirde faaliyet gösteren şirketin Türkiye'deki toplam tekil kullanıcı indirme sayısı 6 milyonu aştı.

Uber uygulaması nasıl çalışır:



1. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin.

2. Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve yolculuğunuz için bir taksi çağırın.

3. Uber Taksi'yi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin.

DHA