Ücretli poşetten sonra sıra onlarda !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ücretli plastik poşet uygulamasından sonra pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplara ilişkin de yeni bir uygulama geliyor dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tokat’a geldi.

Bakan Kurum’u Tokat Havaalanı’nda Vali Yardımcısı Mehmet Supi Küsbeci, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt ve il protokolü karşıladı. İlk olarak Tokat Valiliği’ni ziyaret eden Kurum, daha sonra AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı ve merkez ile ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Yeşilırmakta yaşanan balık ölümleriyle ilgili yapılan ilk incelemelere göre suda zehirli maddeye rastlanmadığını belirterek, şöyle dedi:

Amasyada biliyorsunuz toplu balık ölümleri meydana geldi. Dünden beri bizim bakanlığımızın birimleri, ÇED Genel Müdürlüğümüz, sahada gerekli incelemeleri ve denetimleri yapıyor. Bakanlığımızın gezici laboratuvarı şu anda sahada. Gerekli numuneleri aldılar. Ölen balıklardan da numune aldık. Bunları da Ankaradaki ilgili laboratuvara gönderdik. 2 gün içinde inşallah neticeleri çıkacaktır. Ancak ilk gözüken o ki, suda bir kirlilik veya zehirli bir maddeye rastlanmadı.

Balıkların tahlil sonucuna göre, tabi bunu yeniden açıklayacağız. Yağışların fazla olması toprakların akarsulara, nehirlere kayması sebebiyle balıklarımız zarar gördü gözüküyor. Tabi bu iklim değişikliğinden kaynaklı nehirlerin debisinin düşmesi de yine balık ölümlerine bir etken olarak gözüküyor. Ancak laboratuvar neticesi size daha net bir bilgi vereceğiz.

’ESKİ PAZAR ÇANTALARIMIZA, FİLELERİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ’

Plastik poşetlerden ücret alınmasıyla ilgili kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Bakan Kurum, pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın da geldiğini belirterek şöyle konuştu:

Biliyorsunuz dün itibariyle kanun, Resmi Gazete’de yayınlandı. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı bu 440 adete geliyor, bunu inşallah en kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz. 40 adete kadar düşürmeyi hedefliyoruz. O manada, çevreyi korumak adına, plastik poşetlerin ücretlenmesi bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah 2019 itibariyle başlamış olacağız.

Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız.

Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz.