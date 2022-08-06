Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı

Ukrayna'dan Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden ve mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki İstanbul açıklarında demirledi.

Ukrayna limanlarından yola çıkan ve toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına demirledi.

Milli Savunma Bakanılğı, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediğini duyurdu.

Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden üç gemi dün sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti.

Gemilerden ilki olan Navıstar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

BAKAN AKAR, UKRAYNA SAVUNMA BAKANI REZNİKOV VE ALTYAPI BAKANI KUBRAKOV'LA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

O gemilerden biri 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen. Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet.

Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor.