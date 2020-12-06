Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: 22 yılda ne değişti ?

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş Youtube kanalında, "Türkiye Ekonomisi: Nereden Geldi? Nereye Gidiyor?" başlıklı videosunda Türk ekonomisinin milli gelir bakımından değerlendirmesini grafikle anlattı.

Türkiye'nin 1998 yılında 18. sıradayken 2020 yılında ise 19. sıraya gerilediğini söyledi.

Demirtaş videosunda şunları anlattı:

"1990'ların sonundan başlayalım bugüne kadar Türkiye'yi inceleyelim.

1998 yılından başlayalım. 1998 yılından bu zamana kadar gelelim. Her bir yıl için ülkeleri en iyi milli geliri olandan, birinci sıradan başlayalım. Aşağıya inerek bakalım. Türkiye, 1998'den bugünlere kadar dünyada milli gelir bakımından kaçıncı sıradaymış, kaçıncı sıraya gelmiş bir bakalım.

Türkiye 1998 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisiymiş. Sonra biraz kötüleşmiş, sonra biraz iyileşmiş. Sonra 2001 krizinden sonra biraz kötüleşmiş, sonra biraz iyileşmiş. 2000'lerin başlarında 17. ekonomi olarak hep yerinde saymış ondan sonra da Türkiye bugün gördüğünüz yere (19) gelmiş. Bugün itibariyle Türkiye 2019 rakamları sonu itibariyle dünyanın 19. büyük ekonomisi.

Bir başka deyişle Türkiye 1998 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisiyken aradan 22 yıl geçmiş, birçok şey olmuş Türkiye bugün dünyanın 19. büyük ekonomisi.

Bir başka deyişle Türkiye, 1998 yılında olduğu sıralamadan bile aşağıya düşmüş"