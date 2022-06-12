  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ünlü giyim markası Zara'dan büyük saygısızlık!

Ünlü giyim markası Zara'dan büyük saygısızlık!

Ünlü giyim markası Zara'dan büyük saygısızlık!

Ünlü giyim markası Zara'nın internet sitesinde kullandığı görsel sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.

YILDIZ TİLBE: "EKMEĞE BU HAKARET NASIL YAPILIR?"
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de yaşanan skandala tepkisiz kalamayarak sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. Tilbe, "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın ZARA kendi memleketine gitsin , Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. Nimet sizi çarpsın , ayaklar altında siz kalın İnşallah ve inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken , ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır?, Allah sorsun , alçaklar." ifadelerini kullandı.

Etiketler zara sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yunanistan ateşle oynuyor: 23 adadan 22'si silahlandırıldı
Ankara'da sel kabusu: 1 ölü, 1 kayıp
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Yağışlar ne kadar sürecek?
Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu
Son anket açıklandı: Z kuşağından Erdoğan'a kötü haber
İnternetten alışverişte yeni tuzak! Tek tık'la 7.400 lirası buhar oldu
İkinci Tosuncuk vakası: 110 bin kişiyi böyle dolandırdılar
25 katlı apartmanda can pazarı: 1 ölü, 14 yaralı
Güne acı haberle uyandık: Şehit ve yaralılar var!
Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi