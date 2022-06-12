Ünlü giyim markası Zara'dan büyük saygısızlık!

Ünlü giyim markası Zara'nın internet sitesinde kullandığı görsel sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.

YILDIZ TİLBE: "EKMEĞE BU HAKARET NASIL YAPILIR?"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de yaşanan skandala tepkisiz kalamayarak sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. Tilbe, "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın ZARA kendi memleketine gitsin , Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. Nimet sizi çarpsın , ayaklar altında siz kalın İnşallah ve inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken , ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır?, Allah sorsun , alçaklar." ifadelerini kullandı.