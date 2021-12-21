  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Uzman isim açıkladı! Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Uzman isim açıkladı! Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Uzman isim açıkladı! Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." açıklamasını değerlendirdi.

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, "Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?" sorusunu cevapladı.

"7 BİN TL MAAŞ ALAN MEMUR 7 BİN 700 LİRA ALACAK"
Kaya, 7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir rakama ulaşacağını söyledi.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA DUYURMUŞTU
Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler memur memur maaşları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolardaki düşüş sonrası ilk indirim haberi: Apple fiyatlarını güncelliyor
Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle dikkat çekti
Ali Babacan dolardaki düşüşün perde arkasını açıkladı
Türkiye'nin Toroslar'daki saklı cennetinin kalbine girildi
İşte 2021'de hafızalara kazınan fotoğraflar! Türkiye'den 3 kare listede
İşte Dolar, euro ve altının döviz kuruna dayalı TL mevduatının detaylarına tepkisi
Korkutan açıklama geldi: ''Omicron yüzünden Türkiye’de de kapanma olabilir''
Dövizdeki düşüşün otomobil fiyatlarına yansıyacağı tarih açıklandı
Adını Feriha Koydum’un Halil'i son haliyle şaşırttı
Dolar ve altındaki çöküşü bilen İslam Memiş'ten yeni açıklama