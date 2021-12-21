Uzman isim açıkladı! Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." açıklamasını değerlendirdi.

Haber Global canlı yayınına katılan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, "Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak?" sorusunu cevapladı.

"7 BİN TL MAAŞ ALAN MEMUR 7 BİN 700 LİRA ALACAK"

Kaya, 7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir rakama ulaşacağını söyledi.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA DUYURMUŞTU

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.