Vatandaş borç batağında: Kişi başı borç 50 bin lirayı aştı

Türkiye'de ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe büyüyor. Kişi başına ortalama borç 50 bin lirayı aştı. Karşılıksız çek sayısındaki artış ise yüzde 168'i buldu.

Türkiye’de, seçimler sonrası yeni yön arayışları devam ederken her açıklanan veri hem emekçilerin hem girişimcilerin hem de devletin borçla boğuştuğunu gösteriyor.

2 TRİLYON LİRA: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayımladığı yeni “Aylık Bülten”e göre Nisan 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi kullananların sayısı 38 milyon 478 bin kişi, tutar 1 trilyon 992 milyar lira oldu. Bu sonuçlar Nisan 2022’de 36 milyon 509 bin kişi ve 1 trilyon 88 milyar liraydı. Kişi başına ortalama kredi borcu (riski) ise 51 bin 769 liraya yükseldi. Bu miktar Mart 2023’te 48 bin 664 lira, Nisan 2022’de 29 bin 789 liraydı. Bu kapsamda da son bir yılda bireysel kredi kartı kullanan kişi sayısı 31 milyon 756 binden 34 milyon 701 bin kişiye, bu tür borç tutarı da 240.1 milyar liradan 645.7 milyar liraya ulaştı. Ortalama bireysel kredi kartı borcu da 7 bin 561 liradan 18 bin 607 liraya sıçradı.

414 MİLYAR TL: Eskisi kadar olmasa da ticari yaşamın önemli bir ödeme aracı olan çeklerdeki sorunlar yeniden artıyor. Mayıs 2023 ile ilgili verilere göre Mayıs 2022’ye kıyasla bankalara ibraz edilen çek sayısı yüzde 0.1 artışla 1 milyon 915 bin adet, bunların tutarı yüzde 74.3 artışla 414.1 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı ise yüzde 9.3 artışla 14 bin 277 adet, bunların tutarı yüzde 168 artışla 4.8 milyar liraya ulaştı. Ayrıca ilk 5 ayda ibraz edilen çek tutarı 1 trilyon 578 milyar lira, karşılıksız çek tutarı 15.7 milyar lira oldu.

162 MİLYAR DOLAR: Merkez Bankası’nın “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri-Nisan 2023” raporuna göre nisan sonu itibarıyla Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna kıyasla yüzde 8.6 artışla 161.9 milyar dolara yükseldi. Bankalar kaynaklı stok yüzde 6.6 artışla 66.4 milyar dolar, diğer sektörler kaynaklı stok yüzde 2.2 artışla 55.3 milyar dolar oldu.

Cumhuriyet