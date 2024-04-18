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Vatandaş kapısında kuyruk oluyordu... Ucuz ete de zam

Vatandaş kapısında kuyruk oluyordu... Ucuz ete de zam
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Ucuz et satışı yapan Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.

Vatandaş artan et fiyatlarından dolayı ESK’den bir kilo kıyma veya kuşbaşı alabilmek için saatlerce sıra beklerken, ESK’nin et fiyatlarına zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi.

KIYMAYA YÜZDE 21, KUŞBAŞINA YÜZDE 23 ZAM

Tarımdan Haber'in aktardığına göre, Et ve Süt Kurumu mağazalarında daha önce 229 liradan satılan kıyma fiyatına yüzde 21 oranında zam yapılarak 279 liraya, 259 liradan satılan kuşbaşı fiyatına da yüzde 23 oranında artış yapılarak 319 liraya çıkarıldı.

ZAM SONRASI ET FİYATLARI

Sığır Bifteğin fiyatı 325 liradan, 405 liraya, pirzolanın fiyatı 380 liradan, 450 liraya ve bonfilenin fiyatı da 540 liradan 600 liraya yükseltildi. Buna göre en düşük fiyat artışı yüzde 11 ile sığır bonfilenin fiyatı artarken, en yüksek fiyat artışı yüzde 24,6 ile biftekte yapıldı. 

TAVUK ETİNE DE ZAM 

ESK'in mağazalarında satılan tavuk eti çeşitlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Buna göre tavuk kanat 110 liradan, 138 liraya, tavuk but 67 liradan 74 liraya, tavuk göğüs 68 liradan 85 liraya ve tavuk pirzola 90 liradan 113 liraya çıkarıldı. 

Etiketler et ve süt kurumu Kırmızı et zam et satış fiyatı tavuk eti
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