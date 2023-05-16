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Vodafone binlerce kişiyi işten çıkaracak

Vodafone binlerce kişiyi işten çıkaracak
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Ünlü İngiliz GSM şirketi Vodafone, önümüzdeki 3 yılda 11 bin kişinin işten çıkaracağını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Vodafone'un en büyük piyasası olan Almanya'da gelirlerinin daralması nedeniyle Avrupa genelinde performansı etkilenirken, Afrika'da faaliyetleri büyüme gösteriyor.

Afrika'daki büyüme ve yüksek ekipman satışlarıyla şirketin gelirleri yüzde 0,3 artışla 45,7 milyar avroya çıktı.

Vodafone, finansal sonuçlarla birlikte açıkladığı yeni strateji kapsamında, Avrupa başta olmak üzere en büyük piyasalarındaki büyüme potansiyelini değerlendirmek için değişim ve yeniden dizayn politikasını benimseyecek.

Avrupa ve Afrika'da en iyi telekom şirketi olmayı amaçlayan Vodafone, müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanacak.

Müşteri deneyimi ve marka alanındaki yatırımları artırmayı amaçlayan şirket, 3 yıl içinde 11 bin kişiyi işten çıkaracak.

Vodafone Group İcra Direktörü Margherita Della Valle, şirketin yeni planına ilişkin değerlendirmesinde, faaliyette oldukları en büyük piyasalarda son dönemdeki performanslarının rakiplerine göre daha zayıf olduğunu belirterek, "Bu da müşterilerimizin deneyimlerinin yeterinde iyi olmamasından kaynaklanıyor.

Önceliklerim, müşteriler, sadeleşme ve büyüme. Rekabet gücümüzü geri kazanmak için organizasyonumuzu sadeleştireceğiz. Hizmet kalitemizi artırmak için kaynaklarımızı bu alanda kullanacağız ve büyümeyi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler vodafone işten çıkarma işten çıkarılacak çalışanlar
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