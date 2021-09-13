Yalan haber kripto para piyasasını karıştırdı

Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart'ın kripto para birimi Litecoin ile ödeme alacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Kısa bir süre sonra şirketten yapılan açıklamada, haberin yalan olduğu belirtildi. Haberle 233 dolara kadar yükselen Litecoin, 180 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşandı. Dünya basınında çıkan haberlerde, ABD’li parakende devi Walmart'ın, 1 Ekim'den itibaren ödemelerde kripto para birimi olan Litecoin’i kabul edeceğini duyuruldu.

Litecoin’in değeri anlaşmanın duyurulmasının ardından yaklaşık yüzde 20 arttı.

Ancak Walmart'ın bir sözcüsü haberi kısa sürede yalanladı. CNBC'e haberin kaynağının saygın haber sitesi GlobalNewswire olduğunu bildirdi.

Dünyanın en büyük perakende zincirinin Litecoin ile ortaklığının duyurulmasının ardından, kripto paranın değeri kısa bir sürede yükseldi, ancak daha hızlı bir şekilde çakıldı.

Bir Litecoin'İn değeri UTC: 13:15'te 233,75 dolar iken UTC 14:30 civarında 182, 39 dolardan işlem görmeye başladı. Böylece Litecoin'in değeri dakikalar içerisinde yüzde 20'den fazla değer yitirmiş oldu.

Walmart CEO'su Doug McMillon tarafından yapılan ve hemen ardından şirket tarafından yalanlanan açıklamada, "Kripto para birimi kullanımındaki ivme ve heyecan yadsınamaz. Müşterilerimiz için çevrimiçi alışverişi kolaylaştırmaya hazırız. Litecoin'i entegre ederek, alışveriş yapanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, anında işlem onayı ve sıfıra yakın ücretlerle çok sorunsuz bir ödeme deneyimi yaşamalarını sağlayacağız" ifadeleri kullanılmıştı.

DİJİTAL DÜNYANIN GÜMÜŞÜ

"Dijital dünyanın gümüşü” olarak adlandırılan Litecoin, dijil dünyanın altını olarak nitelen Bitcoin ile birlikte kripto dünyasının en eski para birimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Litecoin, aynı kodu kullanmasına rağmen Bitcoin gibi merkezi değil. Ancak daha hızlı ve daha ucuz.

Öte yandan Walmart, 1999'dan bu yana bankacılık lisansı almak için birkaç kez başvuru yaptı ve başarısız oldu. Büyüyen çevrimiçi alışveriş sektörü, eski işletmelerin müşterilerinin onlarla nasıl etkileşime girdiği konusunda yenilik yapmalarına izin verdiği için son yıllarda agresif bir fintech stratejisi benimsedi.

Perakende devi bu yılın başlarında Robinhood'un arkasındaki yatırım firmalarından biri olan Ribbit Capital ile bir fintech girişimi başlatacağını söyledi.