Yerel seçimin kazananlarının maaşları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı ve muhtarlık yarışını kazanan ve 5 yıl boyunca yerel yönetici olarak görev yapacak adayların görev başına geçtiklerinde alacakları maaşlar belli oldu.

CHP'nin büyük zaferiyle sonuçlanan, AK Parti'nin oy kaybının damga vurduğu 31 Mart yerel seçimlerinde, Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarı seçilen adayların mazbatalarını alarak görev başı yapmaya başladıktan sonra devletten alacağı maaşlar belli oldu.

İşte 2024 yılı, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile mahalle muhtarlarının kademeli maaşları:

Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar herkesçe merak edilirken; Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şöyle:

Nüfusu 2.000.001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye Meclis Üyeleri'ne toplantı başına huzur hakkı

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor.

Aylık 5 bin 707 TL'ye kadar ödenek hakkı

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor.

Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.

2024 yılı muhtar maaşları

Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.