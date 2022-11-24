Yine uçuyoruz: Yoksulluk sınırı da açlık sınırı da uçtu

BİSAM'ın kasım ayı raporuna göre, açlık sınırı 8 bin 657, yoksulluk sınırı ise 25 bin 422 liraya yükseldi. En fazla zam süt ve süt ürünlerine geldi. Ücretler ise fiyatlar kadar artmadı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 657 liraya, yoksulluk sınırının ise 25 bin 422 liraya ulaştığını açıkladı.

BİSAM’ın Kasım 2022’ye ait "Açlık-Yoksulluk Araştırması" sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama kasım ayında 434 lira artarak 8 bin 657 liraya çıktı. Söz konusu tutar ekim ayında 8 bin 223 lira olarak açıklanmıştı.

Verilere göre, dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için yapması gereken harcama yani yoksulluk sınırı ise 25 bin 422 lirayı buldu. Söz konusu veri, bir önceki ayda 24 bin 513 lira olarak açıklanmıştı.

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini "yoksunluk hissi duymadan" karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da kasımda 475 liralık artışla 16 bin 765 liraya yükseldi.

GIDA HARCAMALARI

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama kasımda bir önceki aya göre 231 lira artarak 2 bin 400 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 514 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken para kasımda 1 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 318 lira artarak 620 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 29 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 772 lira artarak bin 112 lira oldu.

Kasımda, 19 lira artarak 883 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 289 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları kasımda önceki aya göre 84 lira artarken son bir yılda ise 357 lira zamlanarak 445 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 13 lira daha artarak 250 lira oldu.

Kasımda dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 39 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 820 liraya, ev eşyası harcamaları 2 bin 265 liraya, sağlık harcamaları 669 liraya yükseldi.

Ulaştırma harcamaları 4 bin 655 liraya yükselirken, haberleşme harcamaları 687 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 593 liraya, eğitim harcamaları 378 liraya, tatil-otel harcamaları bin 504 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise bin 34 liraya çıktı.