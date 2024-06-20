Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL mi olacak?

Yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacağı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi reform paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Pakette yer alacağı düşünülen başlıklardan biri de yurt dışı çıkış harcı.

Yurt dışına çıkacak kişilerden alınacak harç bedelinin 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması değerlendiriliyor.

Sosyal medyada dolaşan ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilen bir belgede yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltileceği öne sürüldü.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ifade edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ne demişti?

Geçtiğimiz hafta GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.