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Yüzde 48 zam gelmişti: Kırmızı ete bir zam daha

Yüzde 48 zam gelmişti: Kırmızı ete bir zam daha

Geçtiğimiz günlerde yüzde 48 oranında zam gelen kırmızı ete bir zam daha geleceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam gelmiş, zamların neden geldiğini açıklayan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ''Uzun kuyruklar oluşuyordu, o nedenle zam yaptık'' demişti. 

Genel müdür bu sözlerinin ardından görevden alındı. 

 BİR ZAM DAHA 
Kırmızı ete gelen zama ilişkin tartışmalar devam ederken; bir zam haberi daha geldi. 

Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre, kırmızı ete yüzde 10 zam daha geldi. 

27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi.

Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

Dünya Gazetesi

Etiketler et zam kırmızı ete zam
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