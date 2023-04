Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile meydanda mitinginizi yapacağız ve ondan sonra da hep beraber gidip dünyanın en uzun tünelinden birisi Zigana Tüneli 14 buçuk kilometreyi hep beraber açacağız" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’da partililerle iftar programında bir araya geldi. Karaismailoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "20 yıldır yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın, yapacaklarımız ise yaptıklarımızın teminatıdır. 20 yıl öncesinde de Türkiye vardı. Neden bu işler yapılamadı. Türkiye aynı Türkiye. Kaynaklarımız aynı kaynaklar, zenginliklerimiz aynı. Ama 2002 yılında bir zihniyet değişimi oldu. Vatanını milletini seven karolar iş başına geldi. Milletini seven, siyasetçisi hizmetkar olan kadrolar iktidara geldi. 2002 yılı öncesi bir yılda sadece 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tam bir trilyon dolarlık yıllık ihracat hedefimiz var. Gümbür gümbür geliyoruz. Ülkemizin her karış toprağına Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık. Atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'14 MAYIS'TA BÜTÜN DÜNYAYA SES VERECEĞİZ'

14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. 7 tane birbirine benzemez ve içerisinde terör örgütü bağlantıları da dahil olmak üzere maalesef ülkemizi bir kaosa sürüklemeye talip oldular. Buna fırsat vermeyeceğiz. Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Fakat öyle acıdır ki terörist bağlantılı kişilerin maalesef bakan olabilmesini bile konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Onun için herkese bu seçimin önemini anlatmamız lazım. İnşallah hep birlikte gür bir sesle 14 Mayıs'ta bütün dünyaya ses vereceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz, PKK’lısı, FETÖ’cüsü, Türkiye düşmanı kim varsa birlik olmuşlar. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Avrupa’ya vizeyi kaldıracaklarmış ama Avrupa’nın bundan haberi yok. İşsizliği muhtarlara özel kalem müdürü atayarak çözeceklermiş. Vizyonu görüyorsunuz. ZOOM toplantıları için millet teknoloji görsün diyenler, teknoloji dışarıda, kapıda duruyor. Togg orada. Gelsinler teknoloji görsünler. Artık Türkiye teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.