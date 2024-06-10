Zorunlu e-Fatura uygulamasında son tarih 1 Temmuz

Yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin e-Fatura'ya zorunlu geçişi için süre 1 Temmuz'da doluyor.

e-Fatura hizmetlerine geçişe sayılı günler kaldı. 2022'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu (VUK) 535 nolu tebliğe göre e-Fatura hizmetlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacak olan şirketlerin 1 Temmuz 2024'e kadar geçiş sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu tebliğin oldukça geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz ise 2022'den bu yana yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin 1 Temmuz 2024'e kadar e-Fatura sistemine geçme zorunluluğu olduğunu açıkladı.

Akgöz, “Cirosu 500 bin lira olan e-ticaret şirketleri de tebliğ kapsamında 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda. Bunun yanı sıra tebliğ kapsamında, 2022 ve sonrasında cirosu 500 bin liraya ulaşan gayrimenkul ve motorlu taşıtlar alanında imal, inşa, alım satım ve kiralama yapanlar da bulunuyor. Bu alanlardan elde edilen ciro değil, toplam cirodur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de ciro bağımsız olarak 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemlerine dahil olmalı. e-Fatura kullanımı zorunlu olan tüm işletmeler, aynı zamanda, 1 Ocak 2025 tarihine kadar da e-Deftere geçmek zorunda" dedi.

“EN VERİMLİ ÇÖZÜM, ÖZEL ENTEGRATÖR KULLANMAK"

2022 ve sonrasında cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan şirketlerin de 1 Temmuz'a kadar e-İrsaliye sistemine geçmek durumunda olduklarını vurgulayan Akgöz, “e-Fatura ve e-Arşiv Fatura hizmeti, özel entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı portalı ve entegrasyon olarak 3 farklı yöntemle kullanılabilir. KOBİ'lerin en düşük yatırımla ve en verimli olarak kullanabileceği yöntem, özel entegratörle çalışmaktır. İşNet Özel Entegratörü olarak sunduğumuz hizmetle biz de yasal süreler içinde belge saklama, doğrudan Luca MMP'ye aktarım, çok kullanıcılı erişim imkanı, mobil uygulama ve özel fatura tasarımı yapma olanağı tanıyoruz. 25'inci yılını kutlayan İşNet olarak, 1 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında bizden hizmet almaya başlayacak şirketlere '25. yıla özel 250 e-Fatura kontörü' hediye ediyoruz. Bu kampanya, hiçbir koşul olmaksızın tamamen ücretsiz. Ayrıca müşterilerimiz uygun fiyatlarla hizmet almaya ve mobil uygulamamızı ücretsiz kullanmaya sonrasında da devam edecek" diye konuştu.

DHA