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Bakan Kurum yeni konut projelerini tek tek sıraladı

Bakan Kurum yeni konut projelerini tek tek sıraladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut projeleriyle ilgili olarak ''Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceği'' dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını Twitter'dan açıkladı. Bakan Kurum "TOKİ ile hazırlığını yaptığımız sosyal konut projesi, Emlak Konut öncülüğünde firmalarla yeni kampanya, 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi. Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum paylaştığı görselde şu notları da belirtti:

TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları-gaziler, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak.

İstanbul'da 10 bin ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofis dönüştürülerek konut yapılacak.

 

Etiketler murat kurum sosyal konut projesi
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