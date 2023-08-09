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Hazine'nin kira sertifikası satış rakamları açıklandı

Hazine'nin kira sertifikası satış rakamları açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Etiketler kira sertifikası hazine ve maliye bakanlığı sertifika kira
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