Hazine'nin kira sertifikası satış rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.