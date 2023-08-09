Hazine'nin kira sertifikası satış rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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