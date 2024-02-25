Kirada yüzde 25 zam sınırında tamam mı, devam mı ?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranının uzatılmadığı iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranının uzatılmadığı iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ’kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25’ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz’a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, ’yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına’ yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasında, ’Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir."