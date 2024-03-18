  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı

Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı

Konut fiyatlarındaki 1 yıllık asıl değişim ortaya çıktı
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Konut Fiyat Endeksi istatistiklerini açıkladı. Konut fiyatlarındaki değişim ortaya çıkarken, Ankara, İstanbul ve İzmir arasındaki kıyaslamada konut fiyatlarının en çok arttığı il de belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Buna göre konut fiyatları, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında yükseldi.

Bu oranlar ise konut fiyatlarında iki yılın en yavaş yıllık artışının görüldüğüne işaret etti.

TCMB'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017 =100), 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Konut Fiyat Endeksi istatistiklerini açıkladı. Konut fiyatlarındaki değişim ortaya çıkarken, Ankara, İstanbul ve İzmir arasındaki kıyaslamada konut fiyatlarının en çok arttığı il de belli oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Konut Fiyat Endeksi istatistiklerini açıkladı. Konut fiyatlarındaki değişim ortaya çıkarken, Ankara, İstanbul ve İzmir arasındaki kıyaslamada konut fiyatlarının en çok arttığı il de belli oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3 2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında artış göstermiştir."

Etiketler konut fiyat endeksi konut fiyatları konut fiyatlarındaki değişim istanbul ankara izmir emlak gayrimenkul ev fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın etrafına çektiği dikenli tel Türk malı çıktı İsrail'in Mescid-i Aksa'nın etrafına çektiği dikenli tel Türk malı çıktı Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı Taraftarı Fenerbahçe'yi İstanbul'da kahraman gibi karşıladı Diyarbakır'daki son seçim anketi açıklandı Diyarbakır'daki son seçim anketi açıklandı Mahkemeden veli toplantıları için emsal karar! Mahkemeden veli toplantıları için emsal karar! Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Rıdvan Dilmen: ''Fenerbahçe; kurum, şahıs, takım ne derseniz deyin herkesi yenmiştir'' Dolar, Euro uçtu, altın zirvede yatay seyirde Dolar, Euro uçtu, altın zirvede yatay seyirde Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında Türkiye'yi de, Türk futbolunu da rezil eden gece dünya medyasında Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir'' Trabzon'daki rezil gece sonrası olay sözler: ''Ekmek yediğin yere ihanet etmektir''