  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. 07 Eylül 2020 11:27

Sıfır konutta fiyatları aşağı çekecek hamle!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat malzemelerinin yüzde 100 yerli olması için adım atacaklarını açıkladı. Sektör temsilcilerine göre yerli üretimle birlikte inşaatta maliyetler yüzde 15-20 düşecek, bu da konut fiyatlarına yansıyacak.

Sıfır konutta fiyatları aşağı çekecek hamle!
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çözüm için düğmeye bastı. Hürriyet'ten Gülistran Alagöz'ün haberine göre İnşaat malzemelerinde yüzde 100 yerli üretim hedefi için çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Kurum, “Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO ithal edilen tüm ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayacak yatırımlar yapacak” dedi. Asansör, yürüyen merdiven gibi çoğunlukla ithal edilen inşaat malzemelerinin yerli olması için harekete geçileceğini belirten Bakan Kurum, “Pandemi süreci de bunun ne kadar önemli olduğunu öğretti” dedi. Sektör temsilcilerine göre inşaat malzemelerinin tamamının yerli üretimi yüzde 15-20 oranında maliyet avantajı sağlayacak, bu da orta ve uzun vadede satış fiyatlarına yansıyacak.

Bakan Kurum, Emlak Katılım’ın herkesin ev sahibi olabilmesi için yeni modeller üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bu çalışmalardan birinin de Yapı Tasarruf Sandığı olduğunu belirten Bakan Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ’nin de satış sürecini devam ettireceklerini belirten Kurum, “5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız” dedi.

KONUTTA BES MODELİ

Bakan Kurum, Emlak Katılım’ın herkesin ev sahibi olabilmesi için yeni modeller üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bu çalışmalardan birinin de Yapı Tasarruf Sandığı olduğunu belirten Bakan Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ’nin de satış sürecini devam ettireceklerini belirten Kurum, “5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız” dedi.

 

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konut fiyatları , konut , emlak , yerli , yerli malzeme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM