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09.05’teki deprem olay oldu! Koordinatları 1938!

09.05’teki deprem olay oldu! Koordinatları 1938!

Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümünde saat 09.05'te Antalya'da meydana gelen depremin koordinatlarındaki "1938" rakamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünnde öldüğü dakikada ilginç bir tesadüf yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05’te meydana gelen 1.8’lik sarsıntı dikkat çekti.

Antalya’da Finike açıklarında meydana gelen depremin boylam değeri, “30.1938” olarak tespit edildi.

Bu tesadüf 10 Kasım sabahı sosyal medyanın en çok konuşulan gelişmeleri arasına girdi.

Etiketler deprem 09:05 1938 deprem oldu akdeniz'de deprem
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