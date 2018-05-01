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  3. 01 Mayıs 2018 14:21

1 Mayıs'ta ölen işçiler için cenaze namazı kıldılar

Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.

1 Mayıs'ta ölen işçiler için cenaze namazı kıldılar
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İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Grup daha sonra “Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur” ve “Mülk Allah'ındır” yazılı pankartlar açarak  Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Grup yürüyüş boyunca, “Allah, ekmek, özgürlük” ve “Zulme karşı omuz omuza” sloganları attı. Grup, Saraçhane Parkı'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın ardından Maltepe Miting Alanı'na doğru yola çıktı.

cenaze namazı , Antikapitalist Müslümanlar , 1 mayıs
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