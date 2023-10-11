10 eski Bakan'dan ortak barış çağrısı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda sivil ölümler devam ederken Türkiye'nin 10 eski bakanından ortak bir açıklama ile barış çağrısı geldi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman devam ediyor. Ölü sayıları binleri aşarken Türkiye'nin 10 eski bakanı ortak bir metinle barış çağrısı yaptı.

İşte o açıklama:

Savaş, felakettir.

Sadece milyonlarca insanın yaşamına mal olmakla kalmaz; aynı zamanda bütün toplumların huzur ve refahına ve geleceğine de onulmaz darbeler vurur.

Ekonomik sorunlar, eşitsizlikler büyür, acılar çoğalır ve kitleselleşir.

insanlık ‘dünya savaşı’ korku ve tehlikesiyle yeni gerginliklere, karanlıklara sürüklenir.

O nedenle, ne adına olursa olsun, her türlü teröre tam bir kararlılıkla karşı olduğumuzu

ilan ederken, mazlum halkların özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam olanaklarından yoksun bırakılması planlarına da aynı kararlılıkla karşı çıkıyor ve sorunların barış içinde çözümünün aranmasını önceliyoruz.

Çözüm; elbette terörle amasız ve amansız mücadeledir ve aynı zamanda barışın ve sorunları suhuletle çözmenin tüm olanaklarını da hep aramak ve yaşatmaya çalışmaktır.

Bu çerçevede, başta İsrail-Filistin olmak üzere her yerde sivil halka yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalı, gerginliklerin daha büyük felaketlere yol açmasını önlemek için dünya seferber olmalıdır.

Türkiye’de çeşitli dönemlerde devlet yönetiminde bulunmuş, biz aşağıda imzası bulunan farklı siyasi görüşlerden eski Bakanlar, barış ortamının sağlanması ve bu yolda daha kararlı ve etkili bir tutum almaları için ülkemiz ve dünya liderlerine çağrıda bulunuyoruz:

Dünyanın ihtiyacı barış ve sağduyudur.

Barışı sağlayalım, sağduyulu davranalım.

Daha geç olmadan!

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri eski Bakanlar:

(İsim sırasıyla)

Abdülkadir ATEŞ (Turizm Bakanı)

Aydın TÜMEN (Devlet Bakanı)

Bahattin YÜCEL (Turizm Bakanı)

Ertuğrul GÜNAY (Kültür Turizm Bakanı)

Hakan TARTAN (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

Hasan GEMİCİ (Devlet Bakanı)

Mehmet DÖNEN (Ticaret Sanayi Bakanı)

Metin GÜRDERE (Devlet Bakanı)

Müslim DOĞAN (Kalkınma Bakanı)

Reşat DOĞRU (Devlet Bakanı)