112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 88,99'u asılsız çıktı!

2023 yılı başından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 355 bin 312 çağrının yüzde 88,99'u 'asılsız' çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılarla mücadele sürüyor. Birçok bölgede 112'yi arayarak asılsız çağrı bırakan şahıslar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 355 bin 312 çağrı geldi.

Asılsız çağrı sayısı ise 316 bin 182

Gerçek çağrı sayısı 39 bin 130 olurken, asılsız çağrı sayısı ise 316 bin 182 oldu.

Anons sırasında kapanan çağrı sayısının 132 bin 308 ile yüzde 37,24 oranında olduğu merkezde, gerçek çağrı oranı yüzde 11,1, asılsız çağrı oranı ise yüzde 88,99 olarak kayıtlara geçti.

Çocuklar bilgilendirildi

112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerince, asılsız çağrılara dikkati çekmek ve vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla kentteki Ulu Cami de Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören çocuklara yönelik program düzenlendi.

Ekipler, çağrı merkezinin faaliyetleri hakkında sunum yaptığı çocuklara broşür dağıttı.

Çocukların sorularını yanıtlayan ekipler, senaryo gereği onlarla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Etkinlik, çocuklara 112 Acil Çağrı yazılı balonların dağıtılması ve ikramlarda bulunulmasının ardından sona erdi.