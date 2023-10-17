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141 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olarak atandı

141 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olarak atandı
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Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre, resmi kurumların beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması için 141 milli sporcunun sözleşmeli öğretmen olarak atandığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 milli sporcunun sözleşmeli öğretmen olarak atamaları gerçekleşti.

Etiketler atama meb milli eğitim bakanlığı milli sporcu öğretmen eğitmen
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