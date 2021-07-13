15 Temmuz sonrası kaybolan silahlara ilişkin suç duyurusu

Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in, ‘15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir kasa kalaşnikof marka silahın, AK Parti Gençlik Kolları'na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı’ yönündeki iddiası yargıya taşındı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında İstanbul Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, ülkenin gündemini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in belirlediğine dikkat çekilerek, “Sedat Peker’in gündemi sarsan bu vahim iddiaları, Devlet içinde ayrı bir yasa dışı organizasyonun varlığına işaret etmektedir. Bunlar, her biri Cumhuriyet Savcılarınca re’sen soruşturulması gereken, hiçbir kurumun, kişinin herhangi bir ihbarına gerek duyulmadan araştırılması gereken iddialardır” denildi.