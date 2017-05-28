15 Temmuz'daki 'sela' kavgasından 12,5 yıl ceza çıktı

Sızır Merkez Camisi imamı Mustafa Ceylan, darbe teşebbüsü sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması üzerine sala okumak için camiye gitti. Ceylan, camideki kabinde sela okurken, köylülerden Ethem Ulutaş ve Emre Kekeç içeriye girdi. İddiaya göre elinde bıçak bulunan Ulutaş ile Kekeç, “Sen kimsin sela okuyorsun, sabahleyin hesaplaşacağız, işiniz bitti” dedi. Köylüler araya girerken, imam selayı yarıda bıraktı. Camide başlayan tartışma kasaba meydanına taştı. Birbirleriyle akraba ve köylü olan iki grup, kaymakam ve belediye başkanı tarafından yatıştırıldı. Bir hafta sonra dokuz şüpheli gözaltına alındı.

İMAMA FETÖ SUÇLAMASI

İmam Ceylan ifadesinde, selanın giriş kısmını okurken bir kişinin kapıyı tekmeleyerek “Sen kimin selasını veriyorsun, sela vermeyi şimdi göreceksin, sen kimsin, sabah görüşeceğiz, darbe oldu” dediğini, araya vatandaşlar girdiği için darp edilmediğini anlattı. Sanık Ulutaş ise imamın cemaatçi olduğunu iddia ederek, “Hem darbe girişiminde bulunup hem de darbeye karşı sela okumasının doğru olmadığını söylemek için kasaba meydanına indim. İmamın kardeşleriyle birlikte işletmiş olduğu market, Zaman gazetesi ile Sızıntı dergisinin bayisidir” dedi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 24 Mayıs’ta bitti. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında “Ulutaş ve Kekeç’in kamu görevlilerini ve halkı mücadeleye ve birlik olmaya davet eden imamın selasını susturup darbe karşıtlarına engel olmak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun icrasını kolaylaştırmaya yardım ettikleri” iddia edildi.

ÖRGÜT AMACINA YARDIM

İki köylünün “darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşların ve kamu görevlilerinin moral ve motivasyonunu sağlayarak vatandaşları mücadele etmeye çağırıp darbe girişimi yapan silahlı terör örgütünün direncini kırmaya yönelik bu faaliyeti engelleyerek örgütün amacını gerçekleştirmeye yardımcı oldukları” ileri sürüldü.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Ulutaş ve Kekeç’e “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım” suçundan 15’er yıl hapis cezası verdi. Bu ceza 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çevrildi. Bu iki kişiyle birlikte köylülerden Osman Ceylan’a da imama hakaret suçundan 11’er ay 20’şer gün hapis cezasına hükmedildi. Bu cezada hükmün açıklanması ertelendi. Ulataş’ın tutukluluğunun devamına, firari Kekeç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.