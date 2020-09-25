''150 derneğin adını veririm'' diyen Cübbeli Ahmet'in ifadesi ortaya çıktı

Independent Türkçe’den Cihat Arpacı’nın haberine göre, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon yayınında "Radikal Selefi derneklerin silahlandığını" iddia etmesinin ardından bildiklerini anlatmak üzere davet edildi.

Ünlü'nün bugünkü ifadesinde emniyet yetkililerine şahıs veya kurum isim vermediği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "silahlanıyorlar" iddiası kamuoyunda büyük ses getirmişti.

İddianın ardından önce İçişleri Bakanlığı inceleme başlatıldığını açıklamış ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ünlü, "Bilgisine başvurulmak üzere" ifade vermeye davet edilmişti.

"DERNEK İSMİ VERMEDİ"

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ünlü, polislerle görüştü.

İfadesinde, silahlanma iddiasıyla ilgili bilgi aldığı kişileri işaret eden Ünlü, emniyet yetkililerine silahlandığı iddia edilen herhangi bir dernek, yapılanma veya şahıs ismi vermedi. Ünlü'nün ifadesi, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi.

Emniyet'in söz konusu soruşturma çerçevesinde önümüzdeki günlerde Cübbeli Ahmet Hoca'ya bu bilgiyi getiren kişilerin de bilgisine başvuracağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

‘Cübbeli Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, silahlanan 150 derneğin ismini öğrendiğini belirterek “Yurt genelinde 2 bin Selefi yanlısı derneğin silahlandığını söylemiştim. Bunlardan en az 150’sini öğrendim” demişti. Ünlü, ayrıca emniyetin kendisini uyardığı söyleyerek," Emniyet'ten bana sıkça uyarılar yapılıyor. Son olarak dronla saldırı yapılacağı konusu Emniyet'ten uyarıldım" demişti. Ünlü ayrıca savcıların kendisini çağırması durumunda bu derneklerin ismini verebileceğini belirtmişti.





