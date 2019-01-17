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  3. 17 Ocak 2019 16:29

18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti !

İrlan'da 33 yaşındaki bir hasta, sırt ağrılarını dindirmek için kendi spermini koluna enjekte etti.

18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti !
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İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan, kendi uydurduğu bir yöntemle koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı.
 
İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı yangısı rahatsızlığına yakalandığı ortaya çıktı.

Irish Medical Journal'da da yer alan vaka için Dr. Lisa Dunne, hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

İnternetten satın aldığı enjeksiyon iğnesi ile 18 ay boyunca ön koluna ayda bir doz sperm enjekte eden ve bu sayede sırt ağrılarından kurtulacağına inanan hastanın sırt ağrıları dinmek bilmedi.

Ağır metal nesne kaldıran hastanın hem sırt ağrısı arttı hem de kolu incindi.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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