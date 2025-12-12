  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 bin 352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'nun ilk duruşma tarihi belli oldu

2 bin 352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'nun ilk duruşma tarihi belli oldu

2 bin 352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'nun ilk duruşma tarihi belli oldu
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet' 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma' 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' 'İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet', 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarından, iddianameye konu olan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak. 

DHA

text-ad
Etiketler ekrem imamoğlu ibb davası duruşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TBMM'deki cinsel istismar soruşturmasında yeni gözaltılar TBMM'deki cinsel istismar soruşturmasında yeni gözaltılar Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray harekete geçti! Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray harekete geçti! Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar'' İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar'' Bugüne kadarki deprem tahminleri doğru çıkan isimden 4 ilimiz için 8’den büyük deprem uyarısı Bugüne kadarki deprem tahminleri doğru çıkan isimden 4 ilimiz için 8’den büyük deprem uyarısı Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Kilosu 2 liraya kadar düştü, kasa kasa ürünü bedava dağıttılar Kilosu 2 liraya kadar düştü, kasa kasa ürünü bedava dağıttılar
Gram altın bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altın bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdı! Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi; ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi; ikinci toplantının tarihi belli oldu TCMB'nin faiz kararıyla bankaların konut faizleri de değişti! İşte en düşük faizi isteyen banka... TCMB'nin faiz kararıyla bankaların konut faizleri de değişti! İşte en düşük faizi isteyen banka... Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme Sucuktan peynire, zeytinyağından yoğurda... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Sucuktan peynire, zeytinyağından yoğurda... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi