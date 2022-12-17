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2 PKK'lı hain daha öldürüldü

2 PKK'lı hain daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Etiketler msb tsk asker mehmetçik operasyon pkk
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