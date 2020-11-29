20 yıldır PKK üyesi terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 216'ya ulaştı.

24 SUÇTAN ARANAN PKK'LIYI INTERPOL YAKALADI

24 ayrı suçtan aranan PKK'lı terörist Interpol tarafından Irak'ta yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş.'nin İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak'ta yakalandığı belirtildi.

102 BİN GÜVENLİK OPERASYONU YAPILDI

Güvenlik birimlerinin çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili Meclis’te bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı" bilgisini paylaşmıştı.