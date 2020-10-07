2020 DGS sonuçları açıklandı

25 Eylül - 02 Ekim 2020 arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunları'nın Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim arasında yapılacak.

2020 DGS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı." ifadeleri yer aldı. Twitter heswabından açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün şu ifadeleri kullandı:

"Değerli DGS adaylarımız,

25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim."

E-KAYIT UYARISI

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.E- ÖSYM'den yapılan açıklamada elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor.

2020 DGS SONUÇLARI BARAJ GEÇME PUANI KAÇ NET?

2020 DGS sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne ait resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebilecek. 2020 DGS sınav sonuçları öğrenme ekranından sonuçlar erişime açıldı. DGS baraj geçme puanı kaç net oldu araştırılıyor. DGS sınav sonuçlarını ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün son dakika açıklaması yaparak resmi Twitter hesabından da duyurdu. Sonuçları takip eden adayların ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi önerilir.



2020 DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS sınavına giren ve 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırması yapanları için detaylı araştırma yaptık. DGS puanını hesaplayabilmek için, öncelikle sınava giren adayların hem sayısal hem de sözel puanlarının sonuçlanması gerekiyor. Net sonuçlar açıklanmadan öğrenciler, 2020 DGS sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek tahmini sonuçları elde edebileceklerdir. Ardından öğrencilerin iki yıllık meslek yüksek okulundaki elde ettikleri akademik ortalamalarının hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanı hesaplanır. Dikey Geçiş sınavında başarılı olan adayların hem sözel hem de sayısal standart puanları (AÖBP) ele alınarak hesaplanan puan, adayın 2020 DGS'ye yerleştirilmesinde esas alınacak puan olacaktır.

2020 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuc.osym.gov.tr üzerinden sonuçlarını görüntülemeye başlayan adaylar 'Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır' uyarısı aldı. DGS puanlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler DGS baraj puanı nasıl hesaplanır?

DGS 4.3 DEĞERLENDİRME MADDESİ NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı'na girmiş olan adayların sınavdaki testlerden aldığı sözel ve sayısal puanlara ek olarak ön lisans başarı puanları eklenerek DGS puanları hesaplanıyor. Tablo A'da yer alan hesaplama; Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, sınavdaki sözel ve sayısal standart puanlarına bir de önlisans başarı puanının eklenmesiyle oluşturuluyor. Her iki teste giren adayların en az 0.5 ham puan alanların puanı hesaplanacak almayanların ise DGS sınavı hesaplanmayacaktır.DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir merak edenler ham puanını kontrol edebilir. Sınava giren her aday öncelikle, tabloda yer alan katsayıları çarpıp ardından toplayarak bir rakam elde edecek. Bu rakam DGS sınavına giren adayın puanını oluşturacak.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), DGS'ye giren adayların puanını hesaplarken toplam puana oldukça etki eden bir puan türüdür.

Öğrencinin akademik ortalaması ile bulunan ÖBP her bir aday için farklı hesaplanır. 2020-DGS'ye giren adayların Ön Lisans Başarı Puanı YÖKSİS üzerinden otomatik olarak çekilerek ÖSYM'deki öğrencinin arşivine eklenecektir. ÖBP'nda sorun olan adayların üniversitelerine başvurarak sorunun düzeltilmesini istemesi gerekir.

2020 DGS BARAJ PUANI HESAPLAMA

DGS sınavına giren ve 2020 DGS sınav puanı nasıl hesaplanır araştırması yapanları için detaylı araştırma yaptık. DGS puanını hesaplayabilmek için, öncelikle sınava giren adayların hem sayısal hem de sözel puanlarının sonuçlanması gerekiyor. Net sonuçlar açıklanmadan öğrenciler, 2020 DGS sınav soru ve cevaplarını kontrol ederek tahmini sonuçları elde edebileceklerdir. Ardından öğrencilerin iki yıllık meslek yüksek okulundaki elde ettikleri akademik ortalamalarının hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS puanı hesaplanır. Dikey Geçiş sınavında başarılı olan adayların hem sözel hem de sayısal standart puanları (AÖBP) ele alınarak hesaplanan puan, adayın 2020 DGS'ye yerleştirilmesinde esas alınacak puan olacaktır.

DGS DETAYI 2012'DE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."

2020-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.