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  3. 28 Haziran 2017 16:49

26 yaşındaki kadın intihara kalkıştı

Kayseri'de girdiği bunalım sonucu çatıya çıkarak intihar etmek isteyen kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

26 yaşındaki kadın intihara kalkıştı
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Kayseri'de 26 yaşındaki Nevin Uğurlu, girdiği bunalım sonucu 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Genç kadın polis ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Göksel Siteler Ümit Apartmanında meydana gelen olayda psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Nevin Uğurlu, yoldan geçerken 8 katlı binanın çatısına çıkarak, yaşamına son vermek istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekipleri genç kadını bulunduğu yerden indirmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri de genç kadınının atlama olasılığına karşı şişme can kurtarma yatağını açtı. Genç kadın yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Bunalım geçiren kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA

intihar , bunalım , bina , çatı , kadın