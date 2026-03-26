3 evladımız şehit olmuştu: Helikopterin düşme nedeni belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da 3 şehit verdiğimiz helikopter kazasının teknik arıza nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki artan çatışma riski ve güvenlik hassasiyetleri nedeniyle NATO Irak Misyonu'nun çekilmesine karar verildiğini duyurdu. Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliye edildiği bildirildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı şehit olmuştu. MSB, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 21 Mart’ta Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri personeline rahmet dileğinde bulundu. Aktürk, "Asil milletimize ve kardeş Katar halkına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. İlk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın meydana geliş nedeni, Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda kesinleşecektir. Yine, 24 Mart’ta Doğubayazıt/Ağrı’da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ile Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

'2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen operasyon, arama tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde 2 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

Hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi olmak üzere 107 kişinin yakalandığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "950 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1524, engellenen kişi sayısı da 16 bin 929 olmuştur" dedi.

'TSK PERSONELİ BAŞARIYLA TAHLİYE EDİLDİ'

Tuğamiral Aktürk; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, "NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında, müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır" diye konuştu.

'ULUSLARARASI TOPLUMU SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa değinen Aktürk, "İsrail’in devam eden saldırganlığı, Orta Doğu’daki barış ve istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. Türkiye; tüm tarafların itidal göstermesi ve ihtilafların uluslararası hukuk temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu sürdürmektedir. Diğer yandan İsrail’in; Lübnan’da altyapı, sivil tesisler ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları, siviller üzerinde ağır sonuçlar doğurmakta olup, uluslararası insancıl hukukun ihlali niteliği taşımakta, Litani Nehri güneyine yaptığı kara harekatı ve nehir üzerindeki köprüleri imha etmesi, önümüzdeki dönemde Lübnan’a yönelik yürüteceği işgal politikasını da göstermektedir. Ayrıca İsrail’in, Suriye’nin güneyinde sürdürdüğü faaliyetler, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, Batı Şeria’da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve şiddet olayları bölgedeki kırılganlığı daha da artırmaktadır. Kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin temel haklarının korunması elzemdir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumu, bölgede artan ihlallerin önlenmesi ve uluslararası hukukun etkin şekilde uygulanması için sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YERLİ SİLAH SİSTEMLERİ TEDARİKİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve caydırıcı yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yerli imkanlarla sürdürüldüğünü vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca; 1 Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 bataryası daha envantere alınmış, muhtelif miktarda Aksungur İHA ile CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Diğer yandan, hafta içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE); havacılık, uzay ve savunma alanlarında küresel kalite yapılanmasının önemli oluşumlarından biri olan Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) Europe üyeliğine kabul edilmiştir. Söz konusu üyelik ile uluslararası havacılık, uzay ve savunma ekosistemi içerisindeki konumunu güçlendiren şirketimiz, sektörün önde gelen küresel paydaşları ile birlikte kalite standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayan kuruluşlar arasında yerini almıştır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemlerinin de planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 25 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılabilecektir" dedi.

EUROFİGHTER SÖZLEŞMESİ

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon uçağının ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalandığını hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Healey tarafından dün Londra’da Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır. Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk 3 yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır" denildi.

'SAS KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE İMHA EDİLDİ'

Ordu sahilinde bulunan insansız deniz aracına (İDA) ilişkin, "21 Mart'ta Ordu’nun Ünye ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu akıntıyla kıyıya sürüklendiği değerlendirilen ABD menşeli insansız deniz aracı, SAS Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde imha edilmiştir. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta yoğun olarak kullanılan İDA ve İHA’ların kontrolünü kaybetmesi veya hareket kabiliyetini yitirmesi sonucu Karadeniz’de oluşturduğu riskler yakından takip edilmektedir. Bu durum, deniz güvenliği açısından dikkat ve tedbir gerektirmektedir. Bu kapsamda, denizde faaliyet gösteren, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesi önem arz etmektedir. Şüpheli bir cisim veya sahile vurmuş bir İDA/İHA tespit edilmesi halinde, kesinlikle müdahale edilmemeli ve vakit kaybetmeden güvenlik birimlerimize bilgi verilmelidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar, Karadeniz’de deniz yetki alanlarımızın korunması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerine devam etmektedir. Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması konusunda muhataplarımızla görüşülmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

KATAR'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterin ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğradığı aktarılan açıklamada, "Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yürütülen inceleme sonucunda belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, üretilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sahada performanslarını deneme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında mühendis ve teknisyenlerimizle omuz omuza birlikte yapmaktadır. Bu durum dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bir uygulamadır" denildi.

Katar'daki personelin emniyetine ilişkin ise "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve orada görev yapan personelimizin güvenliği, mevcut bölgesel gelişmeler ve artan güvenlik hassasiyeti gözetilerek, Katar makamları ile tam bir eşgüdüm içerisinde alınan ilave tedbirlerle en üst düzeyde sağlanmaktadır. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır" ifadelerine yer verdi.

'KARARGAHIN ONAYLANMIŞ BİR LOGOSU BULUNMAMAKTADIR'

Bakanlık açıklamasında, kurulması planlanan NATO Çok Uluslu Kolordu Karargahı'na ilişkin ise şöyle denildi:

"Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir kolordu karargahı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO’ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargahın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır. Karargahın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu kolordu karargahının görevi, bölgesel planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir. Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı, müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargahı'nın bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."