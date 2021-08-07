3 günlük bebeği poşedin içinde yol kenarına bıraktılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçiler, poşet içinde yol kenarına çalılıkların arasına atılmış 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek buldu.

Bursa'da Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde çiftçiler önceki gün akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.