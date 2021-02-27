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  3. 27 Şubat 2021 16:25

3 PKK'lı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu. 

3 PKK'lı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi" denildi.

DHA

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