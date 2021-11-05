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1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri dehşete düşürdü

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üzerine devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı. 

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Ö.'nün kullandığı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Ö.'nün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor. 

DHA

Etiketler beykoz kuzey marmara otoyolu kaza beton blok
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