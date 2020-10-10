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  4. 10 Ekim 2020 17:01

1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir." açıklamalarında bulundu.

1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, "Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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