1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.