10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü: Cezaevinde intihar etti

Konya'da, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren ve cezaevinde tutuklu bulunan şahıs, kendini asarak intihar etti.

Olay, 8 Mart akşamı, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi İsmail K., eşi Rabia K.’i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin K.’i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen K., polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin K.’in, İsmail K.’in oğlu olduğunu belirledi. Hüseyin K.’in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin K.'in cenazesi, otopsinin ardından teslim alınıp, götürüldüğü Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"OĞLUMDAN ÖZÜR DİLEYEREK, SARILDIM VE ÖPTÜM"

Gözaltına alınan İsmail K., emniyetteki ifadesinde, ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dedi.

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Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 9 Mart'ta tutuklanan İsmail K.'in avukatı da tutukluğa itiraz edip, müvekkilinin 2 yıldır hareketlerini kontrol edemediğini öne sürerek, akıl ve ruh sağlının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti. Bunun üzerine Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen K.’e, burada yapılan tetkikler sonucu akıl sağlığının yerinde olduğu raporu düzenlendi.

İNTİHAR ETTİ

Adana Cezaevi'ne sevk edilen İsmail K., 4 gün önce kendisini asarak, yaşamına son verdiği öğrenildi. K.'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verildiği belirtildi.