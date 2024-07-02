  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 112 6 ay da aynı kişiye 697 kez ''Alo'' dedi

112 6 ay da aynı kişiye 697 kez ''Alo'' dedi

112 6 ay da aynı kişiye 697 kez ''Alo'' dedi
Güncelleme:

Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 2024 yılının ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezini 697 kere arayarak meşgul etti.

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, 2024 yılının ilk 6 ayında yine asılsız çağrılarla meşgul edildi.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2024'te 686 bin 962 çağrı geldi. Toplam gelen çağrıların 160 bin 753'ünü sağlık, 140 bin 342'sini emniyet, 13 bin 497'sini itfaiye, 13 bin 533'ünü jandarma, 2 bin 994'ünü orman, 297'sini AFAD, bin 368'ini sahil güvenlik oluşturdu. Bu çağrıların yüzde 60'ı asıllı çıkarken, yüzde 40'ını da asılsız çağrılar oluşturdu.

43 bin lira ceza kesildi

2024 yılında asılsız arayan 30 kişiye toplamda 43 bin 750 TL para cezası uygulandı. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 112'ye gelen her 10 çağrıdan 4'ünü gereksiz çağrılar oluşturuyor. Asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel oluyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ramazan Himmet, "Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmaktadır. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede yardımda bulunulması amacıyla, 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi, aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

İHA

Etiketler ceza 112 alo 112 2024 yılının ilk 6 ayı 112 acil çağrı merkezi 112 Acil Çağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret Bir tarafta kavurucu sıcaklar, diğer tarafta yağış, fırtına, sel ve su baskınları... Bir tarafta kavurucu sıcaklar, diğer tarafta yağış, fırtına, sel ve su baskınları... Yolcu uçağında dehşet anları: 30 yolcu yaralandı Yolcu uçağında dehşet anları: 30 yolcu yaralandı CHP'den AK Parti'ye 10 maddelik Suriye fırçası CHP'den AK Parti'ye 10 maddelik Suriye fırçası Suriyeli gerginliği büyüyor: Bir ilimiz daha karıştı Suriyeli gerginliği büyüyor: Bir ilimiz daha karıştı Enflasyon verisiyle bu ödemelere zam gelecek: İşte tahmini rakamlar Enflasyon verisiyle bu ödemelere zam gelecek: İşte tahmini rakamlar Asgari ücret için ''düşük değil'' diyen Bakan Şimşek'in maaş zammı ortaya çıktı Asgari ücret için ''düşük değil'' diyen Bakan Şimşek'in maaş zammı ortaya çıktı Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam Türk bayrağına saldırmışlardı... Güvenlik kaynaklarından ''Gereği yapıldı'' mesajı Türk bayrağına saldırmışlardı... Güvenlik kaynaklarından ''Gereği yapıldı'' mesajı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı
Batshuayi'nin imza mesajı, Beşiktaş ve Fenerbahçelileri kızdırdı Batshuayi'nin imza mesajı, Beşiktaş ve Fenerbahçelileri kızdırdı Akaryakıtta yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliyor Akaryakıtta yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliyor