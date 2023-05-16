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  4. 13 gündür aranıyordu... Müge Anlı'nın programında gözaltı!

13 gündür aranıyordu... Müge Anlı'nın programında gözaltı!

13 gündür aranıyordu... Müge Anlı'nın programında gözaltı!
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Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aran kadın, halasının ahırında bulundu. Kadının ilk ifadesinde ismini verdiği köylüsü ve onun bacanağı gözaltına alındı.

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Eşmi A. olayında yeni bir gelişme yaşandı. 3 Mayıs gecesi evden tek başına ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle kaçırıldığı ileri sürüldü. Günlerdir aranan Eşmi A., vatandaşlar tarafından beldede kullanılmayan bir ahırda olduğu tespit edildi.

AHIRDA BULUNDU
Yenimahalle'de bir ahırda bulunan yaşlı kadının şok halinde olduğu ve konuşmakta zorlandığı belirtildi. Daha önce bölgenin ve ahırın aranmasına rağmen orada bulunması, başka bir yerden getirilip bırakıldığı iddialarını da güçlendirdi. Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK
Jandarma ekipleri daha önce bölgede yaptıkları çalışmalarda hiçbir ize rastlamadığı için kadının oraya nasıl getirildiği ortaya çıkarmak için kamera kayıtlarını inceleyecek. Günler sonra bulunan Eşmi A., ilk ifadesinde köylüsü Aziz İ. ve onun bacağının adını verdi. İfadenin ardından İ.'nin bacanağı dün akşam gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Günlerdir programda olan Aziz İ. ise canlı yayında gözaltına alındı. İçinin rahat olduğunu ve suçsuz olduğunu söyleyen İ., sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülecek ve orada SEGBİS üzerinden Ermenek Cumhuriyet Savcısına ifade verecek.

Etiketler müge anlı canlı yayın gözaltı kayıp kadın
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