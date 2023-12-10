13 yaşındaki kızını nişanladı: Utanmadan bir de sosyal medyadan paylaştılar!

Konya'daki skandal nişan merasimi infial yarattı. Babası, 13 yaşındaki öğrenci kızı C. S.'yi mahalleden komşuları Ali G. nişanladı.

Osman S. adlı kişi, okul çağındaki kızını aralarında 15 yaş fark Ali G. ile nişanlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan skandala karışanların ifadeleri alındı, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

SKANDALI SOSYAL MEDYADA SERGİLEDİLER

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.

TEKER TEKER İFADELERİ ALINDI

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.