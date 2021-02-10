SON DAKİKA
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN AŞILAMA BAŞLIYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Şubat 2021 17:44

16 yaşındaki kızını sokak ortasında bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı. Tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız ameliyata alındı.

16 yaşındaki kızını sokak ortasında bıçakladı
A+ A-

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. 
Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA

afyonkarahisar , kızını bıçakladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM